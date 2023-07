Homem cobra dívida e dá soco no rosto de suposto devedor

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi agredido com um soco no rosto na manhã de domingo (16.07) quando saía de um mercado, por conta de uma dívida, em São João do Ivaí.

Por volta das 8h50, a Polícia Militar (PM) foi acionada para uma situação de lesão corporal no centro da cidade.

Ao chegar no local a equipe policial fez contato com o solicitante, ele relatou que após fazer compra e ao sair do mercado, um indivíduo teria o cobrado acerca de um carregador de celular, que ele teria comprado há um tempo. Porém, ele já teria efetuado o pagamento à esposa do cobrador e não pagaria duas vezes pelo produto.

Diante disso, segundo o solicitante, o indivíduo lhe desferiu um soco no rosto, momento em que deixou suas compras que caíram no chão e se evadiu do local para não ser mais agredido.

Após isso, já em sua residência,viu a esposa do agressor andando na rua com suas compras e dizendo ‘’este aqui é o pagamento do carregador’’.

Os policiais orientaram o solicitante sobre os procedimentos cabíveis e efetuou patrulhamento, mas não encontrou o suspeito.

