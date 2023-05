Homem cobra dinheiro que gastou com o filho da ex, em Califórnia

Da Redação

Com medo, a moça chamou a Polícia Militar

Um jovem, de 21 anos, estaria ameaçado a ex-marmorada, através de mensagens no WhatsApp. Com medo, a moça chamou a Polícia Militar (PM) de Califórnia e denunciou o suspeito, na tarde desta terça-feira (2).

A mulher contou que além das ameaças, o ex-namorado cobrou o valor de R$600, dinheiro que ele gastou com o filho da vítima há aproximadamente dois anos, porém, conforme a moça, só agora o rapaz resolveu realizar a cobrança.

Insegura, a mulher resolveu registrar um Boletim de Ocorrência. Ela foi orientada.

