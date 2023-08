Homem chega bêbado em casa, quebra móveis e agride esposa

O caso foi no domingo na Rua Jasmim. O agressor se evadiu ante da chegada da PM

Após chegar embriagado na residência, um homem ficou violento, quebrou móveis e agrediu a esposa, em Ivaiporã. O caso aconteceu no domingo (13) na Rua Jasmim.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência por volta das 17h30. Ao chegar no local, a equipe constatou que a mulher tinha hematoma na região dos olhos e nos braços por agressão.

Ela relatou aos policiais, que o marido chegou na residência bêbado quebrando as coisas dentro de casa, quando foi questionar ele deu um soco e lhe empurrou.



Também foi feito contato com a vizinha da residência que relatou que ele também a agrediu com xingamentos.

O agressor saiu da residência antes da chegada da equipe policial. As mulheres foram orientadas pelos policiais sobre os procedimentos cabíveis.

Foi feito patrulhamento nas imediações visando localizar, não sendo encontrado o autor.

