Homem chega bêbado em casa, quebra móveis, agride esposa e acaba preso

Um homem, que não teve seu nome divulgado, foi preso por violência doméstica e danos na noite de sexta-feira (1), no Jardim Aeroporto, em Ivaiporã. O suspeito, que estava embriagado, chegou em casa quebrando móveis e agredindo a esposa.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), equipe RPA foi acionada às 22h20 para um caso de violência doméstica.

Ao chegar no local, a mulher relatou que seu marido chegou em casa embriagado e a teria agredido com socos nas costas, puxões de cabelo e um tapa no rosto, inclusive toda a violência na presença da filha.

Ele ainda quebrou as portas do guarda-roupas, um vaso de flor e teria escondido o celular dela.

Diante da situação e vontade da vítima em representar, o homem foi preso em flagrante e encaminhado a delegacia para as providências que o caso requer.

