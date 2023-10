Homem chega bêbado em casa, provoca confusão e acaba preso

Siga o TNOnline no Google News

Na noite de quarta-feira (10), por volta das 22h05, uma mulher compareceu ao destacamento da Polícia Militar (PM) de Jardim Alegre para denunciar seu companheiro por violência doméstica.

Conforme o relato da vítima a PM, seu companheiro chegou em casa visivelmente embriagado, com o som do veículo em um volume extremamente alto e agressivo. Ela ainda relatou que o homem se aproximou do filho de um ano e oito meses e proferiu a frase: “O pai é machão, não é igual essas porras aí”.

Em seguida, ele tentou realizar um reparo na torneira, depois questionou de maneira ameaçadora se a torneira havia parado de pingar. Logo depois, o homem tentou, sem sucesso, desligar o som do veículo. Ele passou, então, a chutar móveis e objetos dentro da casa, causando prejuízos.

Quando a vítima ofereceu ajuda para desligar o som, o agressor ameaçou, dizendo que a agrediria se ela não conseguisse. Com medo, a esposa pegou seus dois filhos e saiu de carro, sendo perseguida pelo agressor, que chutou o veículo e ameaçou agredi-la.

Atendendo ao desejo da vítima de representar, a guarnição deslocou-se até a residência, onde encontrou o agressor já sentado no sofá, aparentemente sob influência de álcool. Sendo abordado foi encontrado uma faca em sua cintura e um canivete. Em virtude disso, os policiais procederam com sua prisão, utilizando algemas como medida de segurança.

A residência estava completamente revirada, com vários objetos, móveis, louças e utensílios destruídos. A vítima relatou que esse não foi o primeiro episódio de comportamento agressivo por parte do autor.

O autor foi encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã para as providências cabíveis.

