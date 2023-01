Homem chega bêbado em casa, ofende a mulher, empurra a filha e é preso

Da Redação

Homem foi preso pela Polícia Militar (PM), após ofender a esposa e empurrar a filha, causando lesões, na Vila Nova, em Faxinal. O caso aconteceu por volta das 22 horas de sábado (21).

A solicitante, filha o autor, contou que estava na casa com a mãe, momento em que o pai chegou embriagado e sem nenhum motivo começou a ofender a esposa com palavrões.

Com o intuito de ajudar a sua mãe, a filha interviu, mandando pai parar com as agressões verbais. Momento que o autor foi para cima da solicitante, e a empurrou contra uma parede, gerando escoriações em seu braço, e começou a xingar também a filha, que saiu da casa e acionou a PM.

Em conversa com a mãe da solicitante, ela relatou que é frequente o marido chegar na residência embriagado e proferir palavras de baixo calão.

Diante do interesse de representação, o acusado foi preso e levado ao Hospital Municipal de Faxinal para laudo de lesões. Posteriormente foi conduzido a 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as providências cabíveis.