Homem chama a polícia para atendimento à esfaqueado e acaba preso

Um fato inusitado foi registrado na madrugada deste domingo (11) em Faxinal, no norte do Paraná. Um homem que solicitou atendimento para uma vítima de esfaqueamento acabou preso. Ele tinha mandado judicial por roubo em seu desfavor. A mulher autora da facada também foi presa.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a guarnição foi acionada para a Rua Vitor Mendes Portela, onde o solicitante relatava que um homem estaria sangrando e pedindo socorro.

No endereço, durante a checagem documental do homem que ligou para o 190 foi constatado no sistema, que ele tinha em seu desfavor um mandado judicial pelo crime de roubo. Sendo então dada voz de prisão ao solicitante.

Em continuidade ao atendimento da ocorrência, os policiais conversaram com a vítima.

Ele disse aos policiais que estava na residência dormindo, quando uma mulher conhecida entrou na casa sem o seu consentimento e começou a lhe pedir a quantia de R$ 2 mil.Relatou ainda que a mulher estava totalmente embriagada ou drogada.

Quando ele disse que não tinha dinheiro, ela foi até a cozinha pegar uma faca e voltou o ameaçando e gritando que queria o dinheiro.

Com intuito de se defender, o homem disse que empurrou a mulher, momento que ela desferiu um golpe de faca em seu peito. A arma utilizada na tentativa de assalto não foi encontrada.

A vítima foi conduzida ao Hospital Municipal de Faxinal, ele foi medicado realizado sutura no ferimento e ficou sob observação.

Diante dos fatos, a autora da facada e o homem que solicitou o atendimento da PM, foram conduzidos a 53ª DRP de Faxinal para as medidas de polícia judiciária.

