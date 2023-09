Homem chama a polícia em Ivaiporã e reclama de barulho em obra

Siga o TNOnline no Google News

Na noite de quinta-feira (21) a Polícia Militar (PM) foi chamada para atendimento de uma denuncia de perturbação de sossego em Ivaiporã. A situação foi registrada por volta das 23h40. O vizinho que mora na Rua Rio Grande do Sul reclamava do barulho que estava acontecendo na construção de um prédio na Av. Brasil.

Segundo o solicitante, o som muito alto, principalmente o som de furadeiras e parafusadeiras estaria causando grande incômodo a ele e sua família durante suas horas de descanso.

Os policiais conversaram com o responsável pela obra, que explicou que estavam trabalhando durante a noite devido a um prazo estipulado para a conclusão da construção e concordou em cessar as atividades naquele momento e retomar no dia seguinte.

Diante da vontade de representar do solicitante, ambas as partes foram encaminhadas para a 6ª CIPM para a confecção do termo circunstanciado.

