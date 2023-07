Homem chama a polícia após ser ameaçado pelo ex-genro em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem acionou a Polícia Militar (PM) após ser ameaçado de morte na tarde de sexta-feira (28), por volta das 15h30, em Ivaiporã.

continua após publicidade

Uma equipe policial se deslocou ao endereço no Jardim Belo Horizonte e no local conversou com o solicitante.

- LEIA MAIS: Criança de 3 anos fica gravemente ferida em atropelamento no Paraná

continua após publicidade

Ele relatou que estava sofrendo ameaças do seu ex-genro, que chegou em frente a sua residência e lhe chamou dizendo para ele sair de casa pois iria lhe matar.

Com a chegada da polícia ao local o autor havia se evadido. Segundo o solicitante o ex-genro estava em um VW/Golf preto.

Os policiais realizaram buscas na cidade, mas não conseguiram localizar o autor até o presente momento.

Siga o TNOnline no Google News