Homem chama a polícia após discussão com vizinho por causa de cachorro

Na Rua Santa Catarina, em Jardim Alegre, por volta das 19 horas de domingo (31), a equipe de serviço do Destacamento da Polícia Militar (DPM) atendeu uma ocorrência de ameaça.

Chegando ao endereço indicado, os policiais encontraram o solicitante aguardando na calçada de sua residência. Ele relatou que lavava a calçada quando seu cachorro saiu para a rua. O vizinho, então, encostou o carro e começou a discutir com a irmã do solicitante.

O denunciante interveio e, o vizinho, de posse de um porrete, teria ameaçado matar o cachorro e o dono. Temendo agressões, o solicitante chamou a polícia.

O suposto autor, ao ser contatado pelos policiais, explicou que, ao chegar do trabalho, viu o cachorro na esquina.

Disse ainda que, ao estacionar o carro, o animal já estava em frente à sua residência. Momento em que desceu do veículo com o porrete em mãos por medo de um possível ataque do pastor alemão, e que mesmo sem ter feito nada, foi acusado de querer agredir o cachorro.

Diante do interesse do solicitante em representar, a equipe policial orientou ambas as partes e elaborou termo circunstanciado. Todos foram liberados no local.

