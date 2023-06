Homem chama a PM em Ivaiporã e diz que é perseguido pela ex-namorada

Na tarde deste domingo (4), um homem acionou a Polícia Militar (PM) para o atendimento de uma suposta perseguição e ameaça, em Ivaiporã, no Vale do Ivaí. A ocorrência foi registrada na Rua Santa Catarina.

No local, o homem relatou ao militares que vem tendo problemas frequentes com a ex-companheira. Ele afirmou que a mulher o persegue. Conforme relato, toda vez que ele sai de casa, a ex-namorada aparece no mesmo lugar para causar transtornos e tentar fazer com que ele vá preso.

Relatou ainda que já possui um boletim na Polícia Civil explicando os fatos. A PM orientou que a vítima procurasse a Delegacia para prosseguir com o boletim de ocorrência.

(Outra Ocorrência)

Irmão ameaça irmã na Rua Apucarana

Mais cedo, por volta das 16h40, a equipe de serviço da PM foi solicitada para a Rua Apucarana para uma ocorrência de ameaça.

No endereço, a solicitante relatou que seu irmão chegou bêbado na residência e proferiu ameaças contra ela. O autor se encontrava no interior da residência, sendo então orientado uma vez que sua irmã optou pela não representação

