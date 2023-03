Homem chama a PM e diz que foi ameaçado pelo ex-marido da namorada

Da Redação

Na terça-feira (29) a Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi acionada para a Rua Ceará, onde um homem dizia estar sendo ameaçado pelo ex-marido da mulher com quem ele começou a sair.

Conforme consta no boletim de ocorrência, no local o solicitante relatou aos policiais militares que tem uma desavença, que se deu pelo fato de ter começado a ficar com a ex-mulher do outro, ele teria pegado mensagens no celular de sua ex-mulher, e agora o estaria ameaçando.

Disse ainda, que mais cedo, supostamente viu o cidadão atrás do muro de sua residência, momento que chamou a polícia militar.

A guarnição ao chegar no endereço realizou o patrulhamento conjuntamente a equipe da VTR LO977, porém sem êxito.

Foi confeccionado o boletim para qualquer medida futura. Vale ressaltar, que em outros boletins o solicitante nunca quis representar.

