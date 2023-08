Homem chama a PM após ex-esposa levar seu carro em Jandaia do Sul

Um morador de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, chamou a Polícia Militar nesta terça-feira (22), após ter seu carro levado. No entanto, momentos depois ele descobriu que o veículo estava na casa da sua ex-esposa.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem afirmou que deixou seu veículo Volkswagem Fox, estacionado e subiu para seu apartamento. Momentos depois ouviu o barulho do alarme disparar e quando foi verificar, notou que o caro não estava mais no local que havia estacionado.

O homem ainda relatou que viu pelas câmeras de segurança de um mercado localizado no térreo do prédio, e conseguiu ver o carro sendo levado com o alarme disparado e com as luzes de alerta piscando.

No entanto, horas depois, o morado voltou a entrar em contato com a PM e afirmou que descobriu que o carro estava na casa da sua ex-esposa. Ele ainda afirmou que comprou o veículo da ex-companheira, e está pagando as parcelas, mas o carro ainda está no nome da mulher.

