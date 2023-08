Homem cai em golpe do WhatsApp e perde R$ 940 em Kaloré

Um morador de Kaloré, no Valedo Ivaí, foi vítima de um golpe no WhatsApp e acabou perdendo R$ 940, ao receber mensagens de uma pessoa que se passava pela sua filha. O caso aconteceu na última segunda-feira (31).

continua após publicidade

Segundo o Boletim de Ocorrências (B.O) da Polícia Militar, o homem procurou a polícia nesta terça-feira (01) para relatar o crime. De acordo com o relato da vítima, uma pessoa entrou em contato com ele na segunda-feira, utilizando a mesma foto de perfil do WhatsApp que a sal filha. O golpista solicitou então ao homem, que realizasse um Pix no valor de R$ 940.

LEIA MAIS - Acidente deixa idoso ferido na PR-466, em Manoel Ribas

continua após publicidade

Ainda de acordo com os policiais, o homem não percebeu no momento que se tratava de um golpe e acabou enviando o dinheiro. Porém, um dia depois, ele foi conversar com a sua filha e a mesma informou que não havia pedido o dinheiro e descobriu que havia sido enganado. Por conta disso o homem foi até a delegacia e recebeu orientações.

Siga o TNOnline no Google News