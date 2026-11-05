Homem cai em golpe do aplicativo de mensagens e transfere R$ 2 mil via Pix em Jardim Alegre

Um morador de Jardim Alegre caiu no golpe do falso parente e perdeu R$ 2 mil na tarde desta quarta-feira (4). O crime de estelionato foi registrado pela Polícia Militar (PM) após a vítima comparecer ao destacamento local informando ter transferido o valor via Pix para um golpista que se passou por seu sobrinho no WhatsApp.

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De acordo com o relato do homem, o criminoso entrou em contato por meio de um número desconhecido no aplicativo de mensagens e solicitou a quantia, alegando que precisava quitar uma dívida com urgência. Acreditando estar ajudando o familiar, a vítima realizou a transferência utilizando uma chave Pix cadastrada em um CPF. Pouco tempo após enviar o dinheiro, ele percebeu que a história era uma farsa e que havia sido enganado.

Diante dos fatos, a equipe policial registrou o boletim de ocorrência e orientou o morador sobre os procedimentos de segurança e prevenção. O caso foi documentado e oficialmente encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Ivaiporã, que ficará responsável por instaurar um inquérito para tentar identificar o autor da fraude.