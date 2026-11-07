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RIO BOM

Homem cai em golpe ao tentar vender forno na internet e perde R$ 1,2 mil

Além de fazer a transferência do dinheiro, a vítima também encaminhou fotos de documentos pessoais e realizou um procedimento de reconhecimento facial

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem cai em golpe ao tentar vender forno na internet e perde R$ 1,2 mil
Autor Vítima havia anunciado o equipamento em um site de vendas - Foto: Imagem ilustrativa

Um morador de Rio Bom (PR) perdeu quase R$ 1.300 após cair em um golpe enquanto tentava vender um forno industrial pela internet. O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (6), mas o crime aconteceu no dia anterior.

Segundo o relato da vítima aos policiais, ele havia anunciado o equipamento em um site de vendas e deixou o telefone da esposa como contato. Um falso comprador enviou uma mensagem demonstrando interesse, mas colocou uma condição: a negociação teria que ser feita com a intermediação de uma outra plataforma de comércio eletrônico, alegando que uma equipe entraria em contato para acelerar o pagamento.

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Pouco tempo depois, o morador recebeu uma nova mensagem, desta vez de um golpista se passando por funcionário da tal empresa. Para liberar o dinheiro da suposta venda, o criminoso enviou um QR Code exigindo o pagamento de uma taxa. Além disso, pediu que a vítima enviasse fotos de seus documentos pessoais e realizasse um procedimento de reconhecimento facial no celular.

Acreditando se tratar de um procedimento de segurança do site, o homem e a esposa fizeram uma transferência de R$ 1.279. Logo depois, constataram que o dinheiro havia sido desviado pelos criminosos.

Ao perceber a armadilha, a vítima procurou o destacamento da polícia na cidade. A equipe registrou a ocorrência e orientou o morador a trocar imediatamente as senhas de todos os seus aplicativos bancários, além de ativar a verificação em duas etapas no aplicativo de mensagens para evitar novas invasões. O caso será repassado para investigação da Polícia Civil.

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fraude em vendas golpe online polícia e investigação qr code Segurança Digital venda de equipamentos
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