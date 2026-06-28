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RESGATE

Homem cai em buraco e é resgatado pelos bombeiros em Ivaiporã

Homem de 37 anos caiu em um buraco em área de vegetação próxima à Rua Jerônimo Brosso. O resgate durou cerca de duas horas e meia

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 07:06:34 Editado em 28.06.2026, 08:34:40
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Homem cai em buraco e é resgatado pelos bombeiros em Ivaiporã
Autor Bombeiros usaram cordas para retirá-la com segurança da área de difícil acesso - Foto: Reprodução

Um homem de 37 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde de sábado (27), após cair em um buraco em uma área de vegetação nas proximidades da Rua Jerônimo Brosso, em Ivaiporã. A operação durou cerca de duas horas e meia e terminou com o encaminhamento da vítima para atendimento médico.

Segundo os bombeiros, um morador percebeu o homem entrando na vegetação e decidiu verificar a situação. Ao localizá-lo ferido no fundo do desnível, acionou a equipe de resgate.

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Para acessar a vítima, os bombeiros abriram passagem entre os bambus com facões e motosserras. Em seguida, usaram cordas para retirá-la com segurança da área de difícil acesso.

O homem estava consciente e em estado estável. Conforme os bombeiros, ele apresentava ferimentos nas costelas e no cotovelo esquerdo e foi levado para avaliação médica.

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