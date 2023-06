Homem cai de bicicleta e rapaz que parou para ajudar furta o celular

Na noite de domingo (04-06), em Faxinal, no centro norte do Paraná, um homem procurou a Polícia Militar (PM) no Ginásio de Esportes, onde ocorre a fase regional dos Jogos da Juventude, solicitando o registro de boletim de ocorrência por furto.

Ele relatou aos policiais militares que estava retornando para sua residência após ter consumido bebidas alcoólicas e sofreu queda de bicicleta.

Disse que foi ajudado por um rapaz a se levantar, no entanto, o desconhecido aproveitou para furtar seu celular, um Samsung cinza e com a tela quebrada. Uma moradora que estava próximo confirmou a versão da vítima.

Os policiais realizaram patrulhamento na região, mas não conseguiram localizar o autor do furto. Quando os agentes retornaram ao policiamento no Ginásio de Esportes, ocorreu a expulsão de um atleta.

Eles então se posicionaram na porta do Ginásio de Esportes para garantir que o atleta não retornasse. Neste momento, a mulher que havia testemunhado o furto informou os policiais e apontou que o autor que estava atrás do ginásio.Ao perceber a presença da equipe policial, o suspeito dispensou dois celulares no chão.

Questionado sobre a procedência do aparelho celular que coincidia com as características do aparelho furtado, ele confessou que conhecia a vítima e admitiu ter pegado o telefone quando a ajudou a se levantar.Diante dos fatos o homem foi conduzido para o destacamento policial para a confecção do B.O.U.

