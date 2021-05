Homem cai de árvore e morre em São Pedro do Ivaí

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem que estava em cima de árvore morreu após sofrer uma queda, as margens do Rio Cambará, na tarde deste sábado (29). A Polícia Militar e policiais civis de Jandaia do Sul foram chamados.

O homem teria construído uma armadilha para atrair animais, em cima da árvore, porém, sofreu a queda e ficou com o corpo às margens do rio.

Gledson Baldo de 45 anos, mais conhecido como 'toco' morava em Jandaia do Sul.