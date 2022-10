Homem briga com o filho, atira lajota e acerta a própria mãe

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilusdtrativa

Em Borrazópolis, na manhã de quarta-feira (5) um homem procurou a Polícia Militar (PM) após entrar em vias de fato com o filho e durante a briga ter causado lesão na própria mãe depois de arremessar uma lajota.

continua após publicidade .

Conforme consta no boletim de ocorrências da PM, o caso foi na Rua Território do Rio Branco. O homem relatou que entrou em vias de fato com seu filho de 16 anos, e que ambos trocaram agressões. Ele então arremessou uma lajota em direção ao filho, porém a sua mãe e avó do adolescente entrou na frente e foi atingida, o que causou uma lesão no braço esquerdo.

- LEIA MAIS: Ex-morador de Borrazópolis, policial morre após acidente em Maringá



continua após publicidade .

O autor levou sua mãe ao hospital para atendimento médico e informou a equipe policial e também acionou o Conselho Tutelar de Borrazópolis para relatar a situação.

Diante dos fatos relatados, a equipe encaminhou o autor para o Hospital Municipal de Borrazópolis para a confecção de laudo de lesões corporais. Posteriormente ao destacamento da PM para a elaboração de boletim de ocorrência e depois para a 53°DRP de Faxinal para as medidas cabíveis.

Cumprimento de mandado judicial em Borrazópolis

continua após publicidade .

A PM de Borrazópolis, também cumpriu na tarde de quarta-feira, mandado judicial contra um jovem.

Os policiais militares realizavam patrulhamento pela Av. Paraná no centro da cidade, e encontram o rapaz.

Como já era de conhecimento da equipe policial que o jovem tinha em seu desfavor um mandado de prisão foi realizada a abordagem. O jovem estava bastante agitado e foi necessário o uso de algemas.

Após receber voz de prisão, o detido foi encaminhado até a 53º DRP de Faxinal, onde permaneceu à disposição da justiça.

Siga o TNOnline no Google News