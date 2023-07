Homem briga com esposa e provoca incêndio na própria casa em Jandaia

Defesa Civil de Jandaia do Sul foi acionada

Equipes da Defesa Civil de Jandaia do Sul, no Paraná, foram acionadas para combater um incêndio em residência na Rua Leodoro Tortola, nl centro da cidade. A principal suspeita é que o fogo tenha sido provocado pelo morador da casa após uma briga com a esposa.

Ao chegar ao local, a Defesa Civil constatou que o incêndio havia sido contido pelos moradores da rua. Uma pilha com panos carbonizada foi encontrada na entrada da garagem. Dentro da residência, o homem que teria provocado o incêndio estava alterado. A esposa não estava presente no momento do ocorrido.

Uma equipe da Polícia Militar abordou o homem, que estava sentado no sofá da sala. Ele não esboçou reação e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos relacionados ao incêndio.

A esposa do suspeito compareceu à delegacia e foi ouvida sobre o incidente. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a ocorrência.

