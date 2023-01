Homem briga com a esposa e ateia fogo na casa, filhos conseguem apagar

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi preso na noite de domingo (29) por violência doméstica, em Ivaiporã, no Centro Norte do Paraná. Ele teria colocado fogo na casa em que mora com a família e ameaçado matar a esposa. Por sorte, os filhos menores conseguiram apagar as chamas com um balde de água.

Por voltas das 23h50, a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi solicitada via Copom para comparecer na Rua Ucrânia, onde um indivíduo alterado estava quebrando os móveis da residência e ameaçando atear fogo na casa.

No local em contato com a vítima, ela relatou que seu marido chegou na residência alterado, pois teria feito uso de entorpecente e de posse de um frasco de álcool derramou sobre o corpo dela, sendo que respingou em sua filha de 2 anos e na cortina do quarto, e a ameaçou de morte. Porém, a vítima conseguiu tirar o isqueiro da mão do autor.

Ele então foi até a cozinha e pegou outro isqueiro e colocou fogo no quarto, sendo que seus outros filhos pequenos conseguiram apagar com um balde de água.

Neste instante, a vítima pegou a filha pequena e correu para casa do seu sogro, onde teve que se lavar por conta do álcool.

Diante dos fatos e mediante interesse de representação da vítima, foi dada voz de prisão ao ator.

Ele foi encaminhado até a 6ª CIPM para lavratura do BOU e posteriormente entregue a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as providências cabíveis.

