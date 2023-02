Homem bêbado vai à casa da ex-mulher e arruma confusão, PM é acionada

Da Redação

Imagem ilustrativa

Por volta das 12h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada para a uma casa na Rua José Trizotti, em Ariranha do Ivaí, para atendimento de uma situação de violência doméstica.

Conforme consta no boletim de ocorrência, os policiais conversaram com a solicitante que relatou que o ex-marido teria ido até sua residência e a agredido verbalmente.

Quando a equipe chegou ao local, o autor já havia se evadido. Os policiais realizaram patrulhamento pelas imediações, mas o autor não foi encontrado.

A vítima foi orientada a procurar a polícia civil e solicitar medidas protetivas.

PM atende acidente de trânsito em Arapuã

Na manhã de quinta-feira, por volta das 11 horas, a equipe extra jornada foi solicitada via Copom para deslocar para estrada rural, em Arapuã, onde teria um indivíduo caído próximo a sua motocicleta e que aparentava estar em óbito em uma estrada rural.

Foi deslocado juntamente com a ambulância do município e no local o médico plantonista constatou o óbito.Foi feito o isolamento do local e entrado em contato com a Polícia Civil. Sendo acionado também o IML e Polícia Científica.

