Homem bêbado entra na casa errada e acaba amarrado a poste no Paraná

Moradores acionaram a polícia

Um morador de Mauá da Serra, região norte do Paraná, exagerou na bebida na noite desta quinta-feira, 06, terminou farra de uma forma nada comum. Depois de confundir a residência onde mora e entrar na casa errada, o homem acabou amarrado a um poste. Em seguida, os moradores acionaram a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), com a chegada da equipe, o “invasor” não estava mais no local. Segundo os moradores, um desconhecido, muito embriagado, havia errado de casa e se confundido. Com o susto da invasão, eles acabaram amarrando o homem a um poste e acionando os policiais. Tudo isso ocorreu por volta das 01h25 da manhã desta sexta-feira (07).

Enquanto estava preso ao poste, ele foi reconhecido por um vizinho e acabou sendo solto antes da chegada da polícia.

Os moradores agradeceram a presença policial, mas afirmaram que tudo não passou de um grande mal-entendido provocado pela embriaguez do cidadão.

