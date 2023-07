Homem bêbado é preso em flagrante após bater carro no Vale do Ivaí

Após bater o carro que conduzia contra um barranco, um motorista, de 47 anos, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante no sábado (15), na PR-535 no trecho do município de Grandes Rios. O acidente foi por volta das 17h30, o passageiro ficou ferido.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PRE), do posto rodoviário do Sul, o acidente de trânsito envolveu um Corsa, que transitava no sentido Grandes Rios a Rio Branco do Ivaí.

A batida foi no Km 02+500mt em uma curva quando chocou-se contra barranco a margem esquerda da rodovia, base seu sentido de tráfego.

O passageiro de 51 anos, conforme a polícia, teve ferimentos leves, e foi encaminhado pela ambulância para o Hospital Municipal de Grandes Rios.

O motorista apresentava sinais de embriaguez e foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou em 1,11mg de álcool por litro de ar alveolar.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante por embriaguez ao volante e foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Faxinal.

