Homem bêbado bate na traseira de carro e acaba preso no Vale do Ivaí

Um motorista acabou preso na manhã de sábado (22.07) após colidir na traseira de um carro na Rua Rio Branco e tentar fugir, em Rio Branco do Ivaí. Ele foi preso em seguida e, ao fazer o teste do bafômetro, foi confirmado que ele estava embriagado.

Conforme informações do boletim de ocorrência da PM, policiais militares faziam rondas na cidade de Rosário do Ivaí, quando foram acionados para Rio Branco do Ivaí para atender um acidente de trânsito com vítima.

Chegando ao local os policiais conversaram com o motorista de um Fiat/Uno que relatou aos policiais que estava transitando pela Rua Rio Branco, quando o motorista de um Tempra colidiu na traseira de seu carro.

A passageira do Uno, esposa do condutor ficou ferida e foi encaminhada ao hospital municipal com fortes dores no pescoço.

Relatou ainda que após a batida o infrator fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A equipe policial encontrou o Tempra abandonado nas proximidades do acidente e o autor contido por populares.

Foi constatado que o suspeito estava com visíveis sinais de embriaguez. Realizado o teste do bafômetro foi aferido resultado de 1,02 mg/l confirmando a embriaguez.

Na sequência, a PM deu voz de prisão ao condutor do Tempra e o encaminhou à delegacia de Faxinal para os procedimentos seguintes.O motorista do Uno, também foi notificado por não possuir Carteira Nacional de Trânsito (CNH). Ele apresentou um condutor habilitado e seu veículo foi liberado.

