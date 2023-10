Homem bêbado agride e tenta afogar companheira na região

Uma mulher foi agredida pelo companheiro bêbado durante a manhã deste sábado (21). Segundo a vítima, ela foi jogada no chão e contra uma cerca elétrica, além de ter sofrido uma tentativa de afogamento em uma poça d’água. Durante a tentativa de afogamento, ela teria batido a cabeça contra uma pedra.

Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher relatou que tudo começou quando ela estava no distrito de Jussiara, em Kaloré, no Vale do Ivaí, e teria dito ao companheiro que iria embora. Por conta disso, o homem teria ficado irritado e realizou as agressões, que aconteceram em uma estrada rural. A mulher ficou com lesões em diversas regiões do corpo, segundo a PM.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), em determinado momento, ela conseguiu escapar e fugiu após entrar no carro. Antes ,o homem ainda teria dito que “iria atrás dela para terminar o que começou”.

