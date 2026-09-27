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Homem bate Fusca em poste e é preso por embriaguez em Califórnia

Condutor de 60 anos estava com a carteira de habilitação vencida e tentou fugir do local do acidente

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem bate Fusca em poste e é preso por embriaguez em Califórnia
Autor Homem foi levado à delegacia após teste do bafômetro - Foto: Agência Brasil

Um homem de 60 anos foi preso na noite de sábado (26) após bater o carro que dirigia contra um poste em Califórnia (PR). Além de dirigir sob efeito de álcool, o motorista estava com a habilitação vencida há mais de um ano e o veículo circulava com documentação irregular.

-LEIA MAIS: Homem é preso por embriaguez após se envolver em acidente de trânsito em Apucarana

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A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da noite após moradores relatarem o acidente na Rua Kalil Jorge Pedro. As informações iniciais apontavam que o motorista de um Volkswagen Fusca marrom havia colidido e, aparentando estar embriagado, decidiu fugir do local.

Com as características do veículo em mãos, os policiais iniciaram as buscas e encontraram o carro a cerca de 300 metros de distância do ponto da batida. O Fusca apresentava danos na parte dianteira direita, confirmando o impacto. Segundo a equipe policial, apesar do susto, o poste atingido não sofreu danos graves nem corre risco de queda.

Durante a abordagem, o homem foi submetido ao teste do bafômetro, que registrou 0,42 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O valor está acima do limite permitido por lei e configura crime de trânsito.

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Além da prisão, os agentes verificaram o sistema e constataram que a CNH do condutor estava vencida desde março de 2025. O carro também possuía pendências no sistema desde 2024 e, por isso, foi apreendido e recolhido ao pátio do Detran.

O motorista foi preso em flagrante no local e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul, onde responderá por embriaguez ao volante e permanece à disposição da Justiça.

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´polícia acidente california direção irresponsável embriaguez FUSCA
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