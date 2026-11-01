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COLISÃO

Homem bate carro, avança contra policiais e é preso em Jardim Alegre

Motorista confessou ter bebido, estava com cocaína e tentou fugir da abordagem, que ocorreu na PR-466

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem bate carro, avança contra policiais e é preso em Jardim Alegre
Autor Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a delegacia de Ivaiporã - Foto: Reprodução/Foto ilustrativa

Um motorista foi preso na noite de sábado (31) após se envolver em um acidente que deixou três pessoas feridas na rodovia PR-466, no município de Jardim Alegre (PR). Além da grave colisão no trânsito, o homem tentou atropelar os policiais, fugiu da equipe e estava portando drogas.

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De acordo com as informações da Polícia Militar, o condutor dirigia um Hyundai Azera e bateu contra um VW Gol e, logo em seguida, atingiu um Chevrolet Classic. Com a força do impacto, os dois carros foram jogados para fora da pista. Três ocupantes dos veículos atingidos ficaram feridos e precisaram ser socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros.

Quando a polícia tentou realizar a abordagem no local, o motorista acelerou o carro na direção dos agentes e tentou escapar. A equipe conseguiu alcançá-lo e interceptar o veículo logo na sequência. Durante a revista, os policiais encontraram uma porção de cocaína com ele.

O homem confessou aos policiais que havia consumido bebidas alcoólicas, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Diante da recusa e dos sinais de embriaguez, os agentes registraram um laudo constatando a alteração da capacidade motora do condutor. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a delegacia de Ivaiporã, onde o caso será investigado.

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acidente de transito Jardim Alegre PR motorista embriagado POLICIA MILITAR portando drogas prisão em flagrante
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