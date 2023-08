Homem atropelado na PR-466 em Jardim Alegre continua internado na UTI

O homem de 47 anos atropelado na rodovia PR-466, no município de Jardim Alegre, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Ivaiporã. A informação foi confirmada pelo hospital a reportagem do TN Online na manhã desta quarta-feira (23).

O atropelamento ocorreu na noite de terça-feira (22), por volta das 19h30, e envolveu um Astra que era conduzido por um homem de 36 anos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária do PRv Ubá do Sul, o automóvel seguia sentido Ivaiporã a Jardim Alegre, quando na altura do no km 102 atropelou o pedestre que estava sobre a rodovia.



A vítima foi socorrida pela equipe do Siate/Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital com ferimentos considerados graves. O motorista do Astra não se feriu.

