Homem atira em via pública e é contido e preso por populares

Um homem foi detido por populares após efetuar disparos de arma de fogo na Rua São Vicente de Paula na cidade de Cruzmaltina. O fato ocorreu na madrugada deste domingo (1º ) e o suspeito foi entregue a Guarda Municipal.

Por volta das 2h45, a Polícia Militar (PM) recebeu ligação do Guarda Municipal de Cruzmaltina relatando que um indivíduo havia efetuado disparos com arma de fogo em via pública em direção a dois homens e uma mulher.

O suspeito havia sido contido por populares, que conseguiram tomar a arma e imobilizar o autor, e depois procuraram os guardas municipais e entregaram o preso e a arma.

Chegando no local os policiais militares encontram o autor algemado no compartimento de presos da viatura da Guarda Municipal de Cruzmaltina

O detido apresentava lesões no olho direito, na cabeça e pescoço, lesões essas que foram produzidas pelos populares que efetuaram a prisão. O detido não soube especificar aos militares quem teria sido o autor das lesões.

A equipe policial acompanhou a Guarda Municipal que realizou a condução do autor dos fatos para o Hospital Municipal de Faxinal para atendimento médico, e posteriormente para a 53ª DRP de Faxinal para apresentação do detido e da arma de fogo.

Foi entregue uma pistola Beretta, calibre 22, que não possuía numeração, seis munições não deflagradas e uma deflagrada.

