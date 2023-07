Homem atiça cachorros contra PMs em ocorrência de violência doméstica

Após o controle do cachorro, os policiais conseguiram efetuar a prisão do autor.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem foi preso na tarde de segunda-feira (03-07), na Rua 4, Vila Nova, em Faxinal, após ameaçar a esposa. No momento da abordagem, o agressor atiçou o cachorro na guarnição.

continua após publicidade

O caso foi registrado pela Polícia Militar por volta das 17h40, após denúncia de violência doméstica. Na chegada da equipe, o autor se evadiu em um matagal que fica nos fundos da residência “chácara”.

- LEIA MAIS: Acidente entre moto e carro deixa duas pessoas feridas no Vale do Ivaí

continua após publicidade

O agressor foi localizado e no momento que a equipe estava fazendo a contenção, ele atiçou seu cachorro contra a equipe. Após o controle do cachorro, os policiais conseguiram efetuar a prisão do autor.

Os policiais também conversaram com a solicitante, ela disse que o marido chegou na residência muito alterado, a injuriando e fazendo ameaças.

O homem foi levado para laudo de lesões corporais e posteriormente deslocado à Delegacia de Polícia Civil, para as medidas cabíveis ao caso

Siga o TNOnline no Google News