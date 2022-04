Da Redação

Homem ataca namorado da ex-companheira a facada na região

Um homem não aceitou o fim do relacionamento com a ex-companheira e atacou o atual namorado dela com uma facada nesta sexta-feira (11), em Jardim Alegre. Conforme a Polícia Militar (PM), a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 23h40. A equipe policial foi até o hospital municipal, onde a vítima estava sendo atendida, e conversou com a namorada dele.

Ela relatou que estava em sua residência com o namorado, quando apareceu seu ex-marido. Após desferir um soco nela, ele acertou uma facada que atingiu a região da cabeça do namorado. Logo em seguida, o autor fugiu.

Foram feitas buscas para localizar o suspeito, porém ele ainda não foi localizado.