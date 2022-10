Homem ataca familiares com faca em Faxinal e acaba preso

Da Redação

Um homem foi preso na noite de quinta-feira (6), por volta das 22 horas, na Rua Santos Dumont, em Faxinal, após atingir um familiar com um golpe de faca. O irmão do agressor tentou intervir e foi agredido com um soco.

A Polícia Militar foi chamada e no local, encontrou a vítima com um ferimento por golpe de faca na mão esquerda.

Ele relatou que estava jantando, quando o tio de sua esposa sacou uma faca e arremeteu contra ele lhe desferindo várias estocadas, sendo que em uma delas atingiu sua mão, ocasionando o corte. No momento em que o irmão do agressor tentou acalmar, ele o atacou com um soco e tentou lhe atingir também com golpes de faca.

Com a chegada de outros familiares, o autor das agressões foi para a rua em frente a residência, local onde ameaçava a vítima de morte.

A equipe policial ao visualizar o autor, tentou detê-lo, mas ele empreendeu fuga, retornando em seguida com uma foice e ao se aproximar do local da ocorrência, continuava a fazer ameaças de morte ao irmão e a vítima.

Novamente o autor atacou o homem que havia sido ferido a faca, sendo detido e contido pela equipe policial, através de algemas. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para 53ª delegacia de polícia de Faxinal para providências

