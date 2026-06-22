Homem ataca casa de ex-mulher e destrói vidro de carro em Jandaia do Sul

Um homem invadiu o quintal da ex-companheira, tentou agredi-la e apedrejou o carro dela na noite de domingo (21), na Vila Rica, em Jandaia do Sul. O suspeito fugiu do local logo após o crime e ainda não foi localizado pelas autoridades.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 21h15 para atender a uma denúncia de violência doméstica na Rua Miguel Ruiz Sanches. Ao chegarem ao endereço, a moradora, de 41 anos, relatou que o ex-marido foi até a sua casa e tentou partir para a agressão física.

Para se proteger, a mulher correu e se trancou dentro da residência. Revoltado, o homem passou a atirar pedras contra a propriedade, atingindo em cheio o veículo da vítima e quebrando o para-brisa traseiro.

Os policiais realizaram buscas por toda a região, mas o homem não foi encontrado até o momento. A vítima recebeu orientações da equipe policial sobre como proceder com a denúncia e os pedidos de medida protetiva junto à Polícia Civil.

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