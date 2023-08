Homem assassinado em São Pedro do Ivaí ainda não foi identificado

Corpo de homem com perfuração no crânio está no IML de Ivaiporã

O Instituto Médico Legal (IML) ainda não identificou o homem encontrado morto enrolado em um plástico preto nas margens do Rio Ivaí, em São Pedro do Ivaí (PR), na noite de quarta-feira (9).

O corpo está no IML de Ivaiporã, que confirmou na manhã desta sexta-feira (11) que a causa da morte foi uma perfuração de tiro no crânio. Segundo informações obtidas junto ao órgão, o homem tem entre 30 e 35 anos de idade.

Ele estava vestindo uma camiseta com a estampa do desenho dos "Irmãos Metralha" e tem uma tatuagem com a palavra "Love" na mão esquerda. A vítima tem 1,72 m e pesa 78 quilos.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem do TNOnline, mas não deu informações sobre a investigação.

O QUE ACONTECEU

O corpo foi localizado por um pescador próximo à Igreja dos Dois Palmitos, na zona rural de São Pedro do Ivaí. Ele estava enrolado em um plástico preto. Foram encontradas amarradas no corpo também telas de alumínio com uma pedra no seu interior. De acordo com a Polícia Militar (PM), provavelmente, a intenção era afundar o corpo no rio. Tudo estava fechado com um lacre de plástico.

