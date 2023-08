Homem assassinado em obra de igreja em Ivaiporã é identificado

Um homem de 33 anos foi morto a tiros no início da manhã desta quinta-feira (24) em Ivaiporã (PR). Identificado como Ewerton Machado dos Santos, ele foi atingido por pelo menos cinco disparos. Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha várias passagens policiais.

O crime ocorreu no Salão Paroquial da Igreja Santíssima Mãe de Deus por volta das 7 horas, quando a vítima chegava para trabalhar nas obras de reforma do local. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a Polícia Civil de Ivaiporã, a vítima do assassinato estava trabalhando já há alguns dias no Salão Paroquial. Já o suspeito do homicídio esteve na quarta-feira (23) pedindo emprego no local e foi contratado pelo empreiteiro para iniciar na manhã desta quinta-feira (24). O rapaz chegou para trabalhar, com máscaras de proteção, e logo depois sacou de uma arma e praticou o crime.

A Polícia Civil investiga o caso para tentar identificar a motivação do assassinato.

Em 2010, o TNOnline noticiou que a vítima de assassinato desta quinta-feira (24) havia sido atingido por disparo de arma de fogo. Em 2 de novembro daquele ano, então com 20 anos, Everton Machado dos Santos foi ferido com um tiro na perna direita.

