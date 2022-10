Homem arrebenta porta e invade casa da ex-namorada

Da Redação

Imagem ilustrativa

No início da madrugada desta segunda-feira (17), por volta das 0h40, a Polícia Militar (PM) foi acionada para a Rua Alagoas em Faxinal, em atendimento a uma situação de invasão de residência.

Na casa, a solicitante relatou que estava dormindo quando ouviu um barulho de vidro quebrando e viu que a porta de entrada foi danificada, e viu seu ex-namorado, abrindo a porta e entrando.

Questionada se queria representar pelo dano, porém disse que não. Diante dos fatos o ex-namorado foi qualificado e saiu do local. A solicitante foi orientada.

Briga na Av. Eugenio Bastiani

Ainda em Faxinal na noite de domingo (16), na Av. Eugenio Bastiani esquina com Rua 14 de Novembro, os policiais militares atenderam uma ocorrência de vias de fato.

No local, a solicitante disse aos policiais que o marido havia iniciado em briga com outra pessoa e durante a confusão, ela levou um chute no ombro.

Questionada sobre interesse em representar, ela disse que não gostaria. Então foi orientada e foi feito B.O.U.

