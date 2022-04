Homem armado rouba celular de jovem deficiente em Califórnia

Da Redação

Um jovem, de 26 anos, com deficiência teve seu aparelho celular roubado na manhã de sexta-feira (29), no quintal de sua casa, no centro de Califórnia.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi chamada pelo pai da vítima, que tem 77 anos, e relatou que um homem invadiu o quintal de sua casa onde estava seu filho e o ameaçou com uma faca.

O ladrão fugiu levando um Samsung Galaxy A12 de cor preta com chip da operadora Claro. A PM realizou buscas no local, porém não localizou o autor do crime.