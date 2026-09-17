Homem armado rende família, tranca vítimas no banheiro e rouba caminhonete em Kaloré

Crime ocorreu na noite de quarta-feira no centro da cidade; seis pessoas foram feitas reféns e amarradas com abraçadeiras de nylon

Um homem armado rendeu uma família e trancou seis pessoas no banheiro de uma residência durante um assalto na noite de quarta-feira (16), no centro de Kaloré (PR). O criminoso roubou uma caminhonete Fiat Toro, mas abandonou o veículo três quadras depois após uma pane e fugiu a pé. A Polícia Militar realiza buscas pelo suspeito, que até o momento não foi localizado.

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O crime ocorreu por volta das 19h30, na Rua Josias Barbosa de Souza. De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas relatou que estava no portão da casa do cunhado quando foi surpreendida pelo assaltante, que portava uma arma longa, semelhante a uma espingarda calibre 12. O criminoso obrigou todos que estavam no local a entrarem no banheiro da casa. No cômodo, ele exigiu que uma das pessoas amarrasse os demais familiares usando abraçadeiras de nylon e, em seguida, trancou a porta. Além de dois homens adultos, duas mulheres e duas crianças também foram feitas reféns.

Após prender a família, o assaltante fugiu levando a caminhonete. No entanto, o veículo desligou repentinamente após percorrer um curto trajeto. Moradores relataram ter visto o criminoso correndo pelas vias do bairro. Segundo testemunhas, ele vestia blusa preta, calça jeans e tênis azul. Imagens de câmeras de segurança da região registraram um homem com roupas semelhantes conduzindo uma motocicleta prata minutos antes do assalto, o que deve auxiliar a Polícia Civil nas investigações.

A área onde a caminhonete foi abandonada foi isolada pela Polícia Militar, que acionou um perito papiloscopista para o levantamento de impressões digitais e outros vestígios no automóvel. Após a conclusão do trabalho pericial e sob orientação da Polícia Civil, o veículo foi liberado e devolvido à vítima. As equipes policiais realizaram patrulhamento por todo o município, mas o assaltante segue foragido.