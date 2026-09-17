Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
ASSALTO

Homem armado rende família, tranca vítimas no banheiro e rouba caminhonete em Kaloré

Crime ocorreu na noite de quarta-feira no centro da cidade; seis pessoas foram feitas reféns e amarradas com abraçadeiras de nylon

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem armado rende família, tranca vítimas no banheiro e rouba caminhonete em Kaloré
Autor Assalto ocorreu na noite de quarta-feira - Foto: Reprodução/Blog do Berimbau

Um homem armado rendeu uma família e trancou seis pessoas no banheiro de uma residência durante um assalto na noite de quarta-feira (16), no centro de Kaloré (PR). O criminoso roubou uma caminhonete Fiat Toro, mas abandonou o veículo três quadras depois após uma pane e fugiu a pé. A Polícia Militar realiza buscas pelo suspeito, que até o momento não foi localizado.

-LEIA MAIS: Rodovias da região terão radar de velocidade média que multa quem freia só no equipamento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O crime ocorreu por volta das 19h30, na Rua Josias Barbosa de Souza. De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas relatou que estava no portão da casa do cunhado quando foi surpreendida pelo assaltante, que portava uma arma longa, semelhante a uma espingarda calibre 12. O criminoso obrigou todos que estavam no local a entrarem no banheiro da casa. No cômodo, ele exigiu que uma das pessoas amarrasse os demais familiares usando abraçadeiras de nylon e, em seguida, trancou a porta. Além de dois homens adultos, duas mulheres e duas crianças também foram feitas reféns.

Após prender a família, o assaltante fugiu levando a caminhonete. No entanto, o veículo desligou repentinamente após percorrer um curto trajeto. Moradores relataram ter visto o criminoso correndo pelas vias do bairro. Segundo testemunhas, ele vestia blusa preta, calça jeans e tênis azul. Imagens de câmeras de segurança da região registraram um homem com roupas semelhantes conduzindo uma motocicleta prata minutos antes do assalto, o que deve auxiliar a Polícia Civil nas investigações.

A área onde a caminhonete foi abandonada foi isolada pela Polícia Militar, que acionou um perito papiloscopista para o levantamento de impressões digitais e outros vestígios no automóvel. Após a conclusão do trabalho pericial e sob orientação da Polícia Civil, o veículo foi liberado e devolvido à vítima. As equipes policiais realizaram patrulhamento por todo o município, mas o assaltante segue foragido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ASSALTO Caminhonete Fiat Toro Crime em Kaloré Família refém POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV