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MARILÂNDIA DO SUL

Homem armado invade lanchonete e agride ex-mulher

Suspeito danificou veículo a pauladas, ameaçou clientes e jogou televisão contra a vítima

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 08:46:48 Editado em 28.06.2026, 08:46:40
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Homem armado invade lanchonete e agride ex-mulher
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

A madrugada de domingo (28) foi de pânico para os frequentadores de uma lanchonete na região central de Marilândia do Sul. Um homem em visível estado de embriaguez ameaçou clientes com uma faca e foi acusado de agredir e manter a ex-companheira em cárcere privado nos dias anteriores.

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A confusão começou na rua, quando o suspeito usou um pedaço de madeira para quebrar o para-brisa e os vidros de um carro que estava estacionado próximo ao local. Em seguida, ele entrou no estabelecimento comercial armado com uma faca e passou a fazer ameaças. Testemunhas agiram rápido, conseguiram desarmar o homem e arremessaram a faca para trás do balcão da lanchonete.

Durante o atendimento da ocorrência, uma jovem relatou à equipe policial ter vivido momentos de terror ao lado do suspeito por quatro dias, período em que sofreu agressões físicas, incluindo enforcamento, além de restrição de liberdade e ameaças de morte. No dia do ataque na lanchonete, o agressor chegou a arremessar uma televisão contra a mulher, machucando o pé dela. A vítima foi levada ao posto de saúde para atendimento médico e os envolvidos foram encaminhados à Polícia Civil.

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´polícia agressão armada carcere privado Emergência marilandia do sul violência domestica
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