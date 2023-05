Homem armado é preso em Kaloré durante operação da PM

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem, que estava armado com um revólver, foi preso na madrugada deste domingo (28) pela Polícia Militar (PM), durante a Operação Saturação. A ocorrência aconteceu na Rua Vicente Procópio Ribeiro, em frente a um campo de futebol sintético, no centro de Kaloré, norte do Paraná.

continua após publicidade

Segundo a polícia, foram feitas buscas pessoais em um grupo de pessoas que estavam no local, mas nada ilícito foi localizado. Porém, a equipe acabou encontrando no chão um revólver calibre 38, com cinco munições, e quatro pinos de cocaína.

-LEIA MAIS: Três morrem em confronto com a Rotam de Apucarana na Rodovia do Milho

continua após publicidade

Os policiais questionaram a quem pertenciam a droga e a arma de fogo, e um homem, de 45 anos, assumiu estar de posse do revólver. Ele afirmou ter encontrado a arma há um mês em um terreno baldio e, no momento da abordagem, a jogou no chão.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Jandaia do Sul. Ele responde pelo crime de porte irregular de arma de fogo, segundo a polícia.

Ninguém admitiu ser responsável pelo entorpecente encontrado no chão.

Siga o TNOnline no Google News