Homem armado com pistola rouba loja em Faxinal

A funcionária de uma loja na Av. Brasil foi amaçada e trancada dentro do banheiro da empresa onde trabalha, durante um roubo, por volta das 12h30, em Faxinal. O criminoso fugiu levando dinheiro e celulares.

A equipe da Polícia Militar foi acionada via Copom com informação de que estaria ocorrendo um roubo na loja. No local, já se encontrava a proprietária da loja juntamente com a funcionária.

A vítima contou aos policiais, que o ladrão, um homem de pele clara, trajando camiseta polo azul clara com listras brancas, calça escura e mochila marrom, aguardou até ela ficar sozinho na loja e anunciou o assalto.

Após isso, ele a colocou o banheiro nos fundos da loja, enquanto permaneceu no local cerca de quinze minutos.

Foi levado da loja, certa quantia em dinheiro entre notas e folhas de cheque, e também dois celulares, um xiaomi 9 lite azul e um Samsung A70 preto.

Diante das informações e características, feito o patrulhamento a fim de localizar o autor, porém até o presente momento sem êxito.