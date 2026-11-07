Homem armado com facão e canivete é detido em bar em Faxinal

Um homem armou-se com um facão e um canivete após se desentender com outra pessoa e provocou correria em um bar no distrito de Nova Altamira, em Faxinal, na noite da última sexta-feira (6).

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A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência após denúncias de que o suspeito estava ameaçando frequentadores do estabelecimento. Ao chegarem ao local, os policiais abordaram os clientes e identificaram o homem.

Durante a revista, a equipe encontrou um canivete em seu bolso e, em seguida, um facão guardado dentro de seu carro, que estava estacionado logo em frente ao bar.

Aos policiais, o homem relatou ter discutido com outra pessoa mais cedo, mas não explicou os detalhes da briga.

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Ele foi levado ao destacamento da Polícia Militar para o registro do caso e, na sequência, encaminhado ao hospital municipal para passar por exames de rotina. Após os procedimentos da polícia, ele recebeu orientações e acabou liberado.