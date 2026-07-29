Homem armado com facão ameaça familiares e é contido com taser em Rio Bom
Agressor avançou contra a polícia e precisou ser imobilizado com arma de choque
Um idoso foi preso na noite de terça-feira (28) após ameaçar os próprios familiares com um facão e tentar atacar policiais militares no centro de Rio Bom. A ocorrência foi registrada em um imóvel de reciclagem localizado na Rua Doutor Rebouças.
-LEIA MAIS: Motorista morre e passageiro fica ferido após carro capotar em bairro de Apucarana
De acordo com as informações da Polícia Militar, um homem e sua irmã trabalhavam no local quando o tio deles invadiu o espaço armado. Agitado, ele ameaçou o sobrinho de morte, chegando a raspar a lâmina do facão no chão para intimidá-lo. Diante do perigo, as vítimas conseguiram correr, se trancaram em um cômodo nos fundos do barracão e chamaram a polícia.
Assim que a equipe chegou ao endereço, o agressor caminhou em direção à entrada e avançou contra os policiais. Os agentes deram diversas ordens para que ele largasse o facão, mas foram ignorados.
Para impedir o ataque sem o uso de força letal, os policiais utilizaram uma arma de choque (Taser). Como o homem estava muito agressivo e não parou nas primeiras tentativas, os agentes precisaram realizar mais disparos para conseguir imobilizá-lo no chão com segurança.
Após ser desarmado e algemado, o agressor foi levado ao Centro de Saúde de Marilândia do Sul para receber atendimento médico e retirar os dardos da arma de choque. Na sequência, ele foi encaminhado à delegacia para responder pelas ameaças e pela resistência à prisão. O facão foi apreendido.