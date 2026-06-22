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Homem armado com faca tenta invadir casa da ex-companheira em Cambira

Suspeito não aceitava o fim do relacionamento e ameaçou a vítima no centro da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 08:06:39 Editado em 22.06.2026, 08:06:35
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Homem armado com faca tenta invadir casa da ex-companheira em Cambira
Autor Suspeito ameaçou companheira em Cambira - Foto: Reprodução

Um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) na noite de domingo (21) após tentar arrombar a casa da ex-companheira, na região central de Cambira. O suspeito estava armado e, segundo a vítima, fez ameaças de morte por não aceitar o término do relacionamento.

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A polícia foi acionada por um vizinho, que percebeu o homem tentando forçar a entrada da residência, localizada na Rua das Camélias. Enquanto a equipe se deslocava para o endereço, recebeu a informação de que o agressor estaria com uma faca.

Ao chegarem ao local, os policiais flagraram o suspeito ainda tentando invadir o imóvel. Ele foi abordado e revistado, momento em que a arma branca foi encontrada e apreendida. Como o jovem estava muito agitado e fora de si, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dele próprio e dos policiais.

A vítima relatou aos agentes que o ex-companheiro havia ameaçado esfaqueá-la caso não reatassem. Diante da situação, tanto o agressor quanto a vítima foram encaminhados à delegacia da região para prestarem depoimento e para que as providências legais fossem tomadas.

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AGRESSÃO ameaças de morte ARROMBAMENTO POLICIA MILITAR relacionamento abusivo violência domestica
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