Homem armado com faca tenta invadir casa da ex-companheira em Cambira
Suspeito não aceitava o fim do relacionamento e ameaçou a vítima no centro da cidade
Um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) na noite de domingo (21) após tentar arrombar a casa da ex-companheira, na região central de Cambira. O suspeito estava armado e, segundo a vítima, fez ameaças de morte por não aceitar o término do relacionamento.
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A polícia foi acionada por um vizinho, que percebeu o homem tentando forçar a entrada da residência, localizada na Rua das Camélias. Enquanto a equipe se deslocava para o endereço, recebeu a informação de que o agressor estaria com uma faca.
Ao chegarem ao local, os policiais flagraram o suspeito ainda tentando invadir o imóvel. Ele foi abordado e revistado, momento em que a arma branca foi encontrada e apreendida. Como o jovem estava muito agitado e fora de si, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dele próprio e dos policiais.
A vítima relatou aos agentes que o ex-companheiro havia ameaçado esfaqueá-la caso não reatassem. Diante da situação, tanto o agressor quanto a vítima foram encaminhados à delegacia da região para prestarem depoimento e para que as providências legais fossem tomadas.