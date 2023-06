Homem armado com faca provoca confusão em Ivaiporã; PM é chamada

Na noite de sexta-feira (9) a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi acionada via COPOM para atender ocorrência de ameaça na Rua Paulista, em Ivaiporã.

Segundo as informações, o indivíduo estava na frente do antigo Bar do Marinho, armado com uma faca.

Chegando ao local, a equipe da PM entrou em contato com populares, e conversou com uma mulher.

Ela relatou que o responsável pela confusão era seu neto e que o rapaz estava escondido em sua residência e autorizou a entrada da equipe.

Foi então realizada a abordagem do indivíduo, porém a faca não foi encontrada. A avó decidiu não representar contra o autor.

O detido disse que estava saindo de casa, e a equipe esperou que ele se retirasse do local.

Sendo então feita as devidas orientações, a equipe deslocou a sede da 6ª CIPM para confecção B.O.U.