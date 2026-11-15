Homem armado com faca invade residência, ameaça cães e acaba preso após resistir à PM em Jandaia do Sul

Um homem de 30 anos foi preso na madrugada deste domingo (15) após invadir uma residência armado com uma faca no Conjunto Arnaldo Buzato, em Jandaia do Sul. O suspeito, que ameaçava matar os cães que estavam no quintal, resistiu à prisão e precisou ser contido à força pela Polícia Militar.

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A ocorrência foi registrada por volta das 2h na Rua Ciro Albino de Souza. Ao chegar ao endereço após uma denúncia, a equipe policial encontrou o invasor ainda no quintal, segurando a arma branca. De acordo com o relato da PM, o homem relutou em acatar a ordem para largar a faca e, ao ser instruído a sair do imóvel, tentou pular o muro, mas acabou caindo no chão. Os policiais notaram que o indivíduo estava visivelmente alterado e proferia frases desconexas.

Ao receber voz de prisão pelo crime de violação de domicílio, o suspeito não obedeceu e reagiu contra a equipe. Para contê-lo, os agentes precisaram empregar força física e técnicas de imobilização. Durante o confronto, o homem e um dos policiais caíram, o que causou hematomas leves no rosto e nos braços do invasor. Devido ao alto estado de agitação e para garantir a segurança de todos, ele foi algemado.

O proprietário da casa, de 47 anos, não estava presente no momento da invasão, mas chegou ao endereço enquanto a polícia ainda prestava atendimento. Ao ser informado sobre a situação, ele manifestou o desejo de representar criminalmente contra o invasor. Mesmo detido, o homem continuou agressivo e ameaçou as pessoas ao redor, afirmando que haveria retaliações caso algo acontecesse com o seu próprio animal de estimação. Após ser informado de seus direitos constitucionais, ele foi encaminhado, junto com a faca apreendida, para a Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul.