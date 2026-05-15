Homem armado com faca invade quintal de residência em Mauá da Serra
Suspeito fugiu ao perceber presença da moradora e não foi localizado pela PM
Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 09:21:37 Editado em 15.05.2026, 09:21:32
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Foto: Pixabay
Uma moradora de Mauá da Serra acionou a Polícia Militar após um homem armado com uma faca invadir o quintal de sua residência na manhã desta quinta-feira (14).
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O caso foi registrado na região central da cidade.
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito usava calça jeans preta, camiseta escura e estava com a cabeça coberta por uma blusa no momento da invasão.
Ainda conforme o relato da moradora, o homem fugiu correndo pela via pública ao perceber que ela estava na casa.
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