Homem armado com faca invade quintal de residência em Mauá da Serra

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Uma moradora de Mauá da Serra acionou a Polícia Militar após um homem armado com uma faca invadir o quintal de sua residência na manhã desta quinta-feira (14).

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O caso foi registrado na região central da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito usava calça jeans preta, camiseta escura e estava com a cabeça coberta por uma blusa no momento da invasão.

Ainda conforme o relato da moradora, o homem fugiu correndo pela via pública ao perceber que ela estava na casa.