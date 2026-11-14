Homem armado com faca invade casa, tenta atacar ex e filho e é preso pela PM

Um homem foi preso no fim da tarde de sexta-feira (13) em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, após descumprir uma medida protetiva e tentar atacar a ex-mulher e o próprio filho com uma faca. O crime aconteceu no Assentamento 8 de Abril e chegou a ser presenciado pelo neto da vítima.

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De acordo com a polícia, a mulher pediu socorro informando que o ex-marido havia invadido sua casa com um comportamento muito violento. Durante a confusão, ele partiu para cima dela e do filho com a arma apontada, mas não conseguiu feri-los.

A vítima relatou aos policiais que as ameaças se tornaram diárias, mesmo com a ordem judicial que o proibia de se aproximar. O homem, que segundo os relatos tem um histórico de extrema agressividade, também estaria intimidando vizinhos da região.

Após realizar buscas pelo assentamento, a polícia localizou o agressor escondido em uma propriedade vizinha. Durante a revista, os agentes encontraram uma faca de 30 centímetros escondida na cintura dele.

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O homem foi algemado e levado para a delegacia, junto com a arma apreendida. Uma gravação em vídeo feita no local mostra o momento exato em que o suspeito comete as ameaças com a mesma faca, material que agora fará parte da investigação. Ninguém ficou ferido.